Noorte kaheksa parema turniiril särasid Marii Allev ja Henri Türk

«Viljandi spordikooli noorte tulemused on viimastel aastatel olnud väga head. Treenerid Kert Villems ja Rivo Saaremäe on teinud suurepärast tööd,» kiitis Allikoja­. «Näiteks sel aastal pääseb Euroopa noorte meistrivõistlustele kaks meie mängijat – kahte mängijat korraga ei ole meil varem koondises olnud. Selleks aga, et ka rahvusvahelisel areenil tulemusi teha, oleks meie noortel hädasti vaja oma statsionaarset saali.»