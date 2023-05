Pärast tehnikakõrgkooli auto­inseneeria õpinguid leidis Arno Jürisson, et robotid on teema, millega ta tahaks tegelda. Esiti asus ta Effetis toimetama ABB tüüpi haaratsitega, kuid pikem plaan on välja arendada isejuhtiv kahveltõstuk.

Foto: Marko Saarm