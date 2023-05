Seeder on Isamaa esimees olnud kuus aastat. Sellelt kohalt taandumine ei tähenda tema kinnitusel aga lahkumist poliitikast. Ta kinnitas, et jääb riigikokku ja erakonda ning kavatseb olla ka edaspidi aktiivne liige, et aidata erakonna poliitikat ellu viia.