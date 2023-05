Noorte laulupeod on alati osalejarohked. Sellesuvisele suurpeole on minemas ligi 800 kollektiivi ligi 25 000 koorilaulja ja orkestrandiga.

Noorte laulu- ja tantsupeo Viljandimaa kuraator Kai Kannistu nentis, et maakonna elanike arvu silmas pidades on see tähelepanuväärne hulk. Laulupeole on Viljandimaalt minemas lausa 954 inimest.