Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Eneken Viks ütles, et niisuguse kaamera eesmärk on jäädvustada pisidetaile. Tema kinnitusel on selle telefoni puhul astutud tehnoloogiliselt suur samm edasi, eelkõige kaamera ja protsessori koha pealt. Telefon on tehtud veidi kandilisemaks, et seda oleks mugavam käes hoida.