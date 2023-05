Mario Kadastik: miks me nimetame obstruktsiooni riigi tasalülitamiseks?

SEEJÄREL peavad ministeeriumites ja riigikantseleis ametnikud need dokumendisüsteemis registreerima, sisu järgi määrama, kes seda menetleb, ning edasi saatma. Jälle saame rahus kirja panna minimaalselt kaks minutit ühe arupärimise kohta. See on jälle 16 tundi ametniku tööd. Siis peavad järgmised ametnikud sisuga tutvuma: lugema läbi, kokku panema teiste sarnastega, otsima vastused ... Oletame, et ühe arupärimise läbitöötamine võtab umbes 30 minutit. Seega umbes 48 tundi ametnike tööd, kui loota, et vaid iga viies on unikaalne (päris palju on sarnaseid või kattuvaid arupärimisi) ja saab töömahtu viie võrra kokku võtta. Kui ei saa, siis kuni 240 tundi.