Viljandi [eel]arvamusfestival suleb juulis taas Tartu tänava ja kogub eriti vängeid eelarvamusi

Viljandi [eel]arvamusfestivali korraldaja ja üks Loova Viljandi eestvedajatest Heldi Ruiso ütles, et teisipäeva hommikuks oli laekunud seitse ideed, mis tema kinnitusel on kõik igati tarmukad ja sisukad. Et ideekorje käib konkursi vormis, ei soostunud ta neist lähemalt kõnelema, aga kinnitas, et talle kui korraldajale tundub, et kordub eelmine aasta: [eel]arvamusfestival sai teemade poolest nii sisukas ja tummine, et Paide arvamusfestivali korraldajad olid sellest lausa üllatunud ning leidsid, et paljud Viljandis käsitlemist leidnud teemad oleksid võinud ka seal suurema publikuni jõuda.