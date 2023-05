Pipi-Liis Siemann: "Mis teil seal riigikogus õieti toimub?"

RIIGIKOGUS on tekkinud olukord, kus väike hulk inimesi räägib volitusteta kogu rahva nimel ning arvab täpselt teadvat, mis on rahva tahe. Mõned usuvad, et parlamendi enamus on valitud ebaseaduslikult, ja osa lausa teab, et maakera on lapik. Mõned jälle on kindlad, et õige oleks arutleda vaid nende eelnõude üle, mis just neile meeldivad, kuigi valijad neile selleks piisavalt hääli ei andnud.