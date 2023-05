Rongiettevõte on varem öelnud, et teeb kõigi sodimisjuhtumite kohta avalduse politseisse, sest sodimiste tõttu saadav rahaline kahju on väga suur. Näiteks kolm Viljandis soditud vagunit tähendavad riigile kuuluvale ettevõttele 4838 euro suurust kahju.