Aprilli alguses andis Viljandi linnavalitsus Jakobsoni koolile teada, et senise kolme esimese klassi asemel on koolil vaja avada ka neljas esimene klass. Praegu pole see ruumipuudusel võimalik, aga suvel on plaanis koolis ümberkorralduste ja ehitustööde abil vajalik lisaruum luua.

Viljandi abilinnapea Tonio Tamra sõnas, et Järveotsa elamurajooni rajamisest ei maksa lasterohkuse põhjust otsida ning küsimus on ülelinnalises laste paljususes, mille on tinginud asjaolu, et linna on ennast elama kirjutanud rohkem inimesi, kui oli arvata. Paari aasta pärast peaks ruumipuudus Viljandi koolides abilinnapea sõnutsi lahenema, sest prognoosid näitavad laste arvu tuntavat kahanemist aastast 2025.