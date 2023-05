Pikaaegse Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia maali ja kompositsiooni õppejõu Kersti Rattuse looming on väga mitmekülgne, peamiselt kuuluvad sellesse eri tehnikas objektid ja maalid. Tundes Rattuse varasemat maaliloomingut, üllatab mind, et ta on suutnud ka oma kangastele luua maaliga sarnast tundlikku koloriiti. Tema kangad on mitmekihilised ja sarnanevad vaid temale omaste sürreaalsete maalidega.