Muuseumiöös tuleb liikumist

Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseumis on laupäeva õhtul videvikulaat ja väljanäitus. Kohal on käsitöölised ning osaleda saab mitmes töötoas. Eesti rookoondis juhendab rookroonide valmistamise töötuba. Taluelu osaühing õpetab võrkkottide kudumist ning vahast rätiku valmistamist, mis on hea alternatiiv toidukilele. Lisaks on laadaplatsil kohal tantsumaja koos Romet Allingu duoga Eesti pärimusmuusika keskuse eestvedamisel. Avatud on Anu Raua 80 aasta juubelile pühendatud näitus «Mälestuskillud» ning Linnupette kohvik muuseumi juures oleva vana vallamaja õuel.