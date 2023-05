Raamat tutvustab Viljandi erilisust

Trükiste sari "Elavad vanalinnad" avab üheksa Eesti linna – Viljandi, Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Valga ja Võru muinsuskaitse loo kohalike inimeste vaatenurgast. Trükistes tutvustatakse vanalinnade väärtusi ja kujunemist ning uuritakse, mis on vajalik selleks, et sünniks nüüdisaegne, kestlik ja elav linnasüda.

Viiest tekstist koosnev raamat avab koostajate kinnitusel linna ajalugu ja tänapäeva ning piilub ka tulevikku. Linna ruumilised ja arhitektuursed väärtused on sõnastanud arhitektuuriloolane Leele Välja, linnasüdame kujunemisloo on kirja pannud Viljandi muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu ning pärandi hoidmisest ja restaureerimisest kirjutab restauraator Juhan Hint. Viljandit kui loovat linna avavad Kondase keskuse juht Mari Vallikivi ja linnakunstnik Kristi Kangilaski. Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor annab sissevaate vanalinna lähiaja muudatustesse, aga ka arenguvõimalustesse. Tema visiooni järgi on Viljandi nüüdisaegne ja tehnoloogiliselt edumeelne väärika ajalooga väikelinn.