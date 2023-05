Viljandi haigla pöörab sellel nädalal rohkem tähelepanu HIV-le ja hepatiidile

Viljandi haigla ambulatoorse kliiniku juht Kadri Kõivumägi ütles, et osa haigla arste ja eriõdesid testivad riskirühmi iga päev, näiteks sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse Viljandi ja Sillamäe osakond ja sundravi osakond Viljandi haiglas. Samuti on psühhiaatriakliiniku patsiendid väga korralikult testitud. "Käesoleval nädalal julgustame aga ka kõiki teisi eriarste ja eriõdesid HIV ja hepatiidi viiruste teste tegema. Samuti perearste riskirühma kuuluvaid inimesi testima ning inimesi ise arsti vastuvõtul testimise osas soovi avaldama," selgitas Kõivumägi.

Tema sõnul on C-hepatiidi varajane avastamine ja ravi väga tähtis, sest haigus kulgeb sageli sümptomiteta ning võib seetõttu jääda diagnoosimata, mis tähendab, et suureneb kaugtüsistuste oht. "Enamasti teatakse, et viirushepatiidid kahjustavad maksa ning põhjustavad maksavähki, kuid C-hepatiit ei ole ainult maksahaigus, see haarab organismi süsteemselt ning võib põhjustada maksaväliseid haigusnähte nagu neerukahjustust, diabeeti, lümfoomi, kilpnäärmehaigust, erinevaid nahahaigusi, silmakahjustust ning neuropsühhiaatrilisi häireid. Praegusel ajal on saadaval väga efektiivne ravi, mistõttu nakkuse varajasel avastamisel on võimalik viirusest täielikult vabaneda."