“Tänavu on võimalus näha väga kihvte välisesinejad nagu näiteks Le Diable à Cinq Kanadast, Djely Tapa Malist, El Khat Iisraelist ning müriaadi Eesti tegijaid. Tähelepanuväärne on seegi, et eksklusiivse comebacki teevad varasemad publikulemmikud Vägilased ja Paabel,” rääkis festivali programmijuht Tarmo Noormaa.