Arhitektuur andis ainest

Viljandi kunstikooli direktor Laineli Parrest peab arhitektuuri puudutavat haridust väga oluliseks: "Linn koosneb tõepoolest rütmidest, vormidest, värvidest, ning mida maitsekamalt need osad omavahel kombineeritud on, seda meeldivam on meil selles keskkonnas elada. Maitsemeelt on aga tarvis treenida ja arendada, et meil oleks inimkeskse linna planeerijad."