Rahulolu-uuring tõi Viljandi vallajuhtide lauale 1101 ettepanekut

"Üsna selgelt joonistus välja, et teede mure on hajaasustuses peamine," lausus vallavanem Alar Karu. "Endaga saavad inimesed hakkama, oma perega saavad hakkama, aga teed on ikkagi valla omad. Peame rohkem raha leidma nende korrastamiseks. Näiteks omal ajal Tarvastu vallas võtsime selleks tarbeks lausa laenu."

Karu sõnul oli näha ka seda, et inimestele läksid korda lasteaiakohad, lasteaedade ujulad ning ääremaastumine. "Oli ka vastukäivaid soovitusi. Näiteks kurdeti, et vallamajast tulevad vastused pika viivitusega, ja samas soovitati ametnike hulka vähendada," rääkis vallavanem ja lisas, et töötajate hulga vähenemise korral pikeneb reageerimisaeg ju veelgi.

"Aga märgati ja tunnustati ka seda, et vald on majanduslikult hakkama saanud," nentis vallajuht.

Kui mullu korraldatud esimesel rahulolu-uuringul andis vastuse veidi üle 200 inimese, siis nüüd oli vastajad 358. Ehkki vallajuhtide sõnul on aru saada, et iga vastaja taga on ka pere või suurem sõpruskond, loodavad nad tulevikus veel rohkem vastuseid. Valas elab kokku üle 10 000 inimese.

Hinnangut sai anda koos ettepanekute ja soovitustega seitsmes valdkonnas: elanike kaasamine ja teavitus, haridusteenused, kultuur, sportimisvõimalused, sotsiaalteenused, ehitus ja planeerimine ning keskkond ja kommunaalteenused. Saadud mõtteid kasutab vald arengukava ja eelarvestrateegiat koostades. "Nüüd tuleb vallavalitsusel tõestada, et ettepanekuid arvestatakse, ning elu vallas saab veel paremaks," lisas Karu.