Ooteminuteid täitis Viljandi rattaklubi poolt uue lahenduse loonud Mikk Mihkel Vaabel, selgitades sabas seisjatele, et esimese kaardi saab matkal osaleja tasuta ning seda tuleb hoolega hoida, sest kui see peaks ära kaduma, siis järgmise eest tuleb tasuda kaks eurot. Ja veel, et kaarte saab ainult matka kontrollpunktist ja ainult pühapäeviti. Matka võib aga läbida nädala vältel ning kas või ööpäev ringi. "Hiljemalt teisipäeval, aga paremal juhul ka juba esmaspäeval on kaardilugeja järgmise matka sihtkohas ja jääb sinna kuni pühapäeva keskpäevani," selgitas Vaabel ja lisas, et kaardi asetamine nutitelefoni lähedale annab selle kasutajale teada järgmise matka sihtkoha ja sedagi, mitu matka on juba läbitud. "Kes nutitelefoni ei kasuta, näeb seda infot endiselt rattaklubi veebilehel."