Pärandaianduse aasta avapäeval sai kuulda harivaid loenguid mullast, taimedest ja aiandusest. Peeti aasta esimest rohelaata ning kogukonnaaia istutus- ja külvamistalguid koos gümnasistidega. Raamatukogus on avatud pärandaiandusele pühendatud näitus "Ajast aega, aiast aeda" ning pärandaia aasta tähistamiseks avatakse Apteegi aias C. R. Jakobsoni taluaia lillepeenar. Apteegi aed on piirkond linnaraamatukogu ja Armeenia toidukoha vahelisel alal, mis kunagi oli Vana-Apteegi tagune ravimtaimeaed.