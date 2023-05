Vaba mõte: ⟩ Hans Väre: mu hinges koos on heavy user ja ludiit

Praegu on inimkonna ajaloos järjekordne murrang, mida me ei pruugi tähele panna, ehkki peaksime seda tegema. See on tehisintellekti tulek. Telefonide abiprogrammid, teksti ennustavad sõnumirakendused ja muud vidinad on kasutusel olnud juba mõnda aega. Eelmisel aastal said aga laialt kättesaadavaks tehisintellektid, mis suudavad kirjelduse põhjal muljet avaldavaid pilte joonistada, käsu järgi mõttega teksti kirjutada ja vestelda sinuga nagu teine inimene.