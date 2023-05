Reumatoloog Liis Puis on üks nendest arstidest, kes pandeemiaajal pulbitsema hakanud umbluu vastu välja astusid ja teaduse häält levitama asusid.

COVID-i-pandeemia algul tehti meedikute seas üleskutse levitada eelkõige sotsiaalmeedias tõenduspõhist materjali. See oli aeg, kui infomüra ja kuulujutte ringles eriti suurtes kogustes. Kui sõbrad soovitasid Liis ­Puisil oma teadmised ühiste kaante vahele koguda, jäi see mõte esiotsa sinnapaika. Kui Puis puutus oma töös aga järjepanu kõiksuguste müütidega kokku, hakkas raamatumõte edenema: ehk jõuaks info kõvade kaante vahel paremini kohale? Ja kui ta raamatupoodide terviserubriigi riiulite ees avastas, et seal valitseb esoteerikauputus, oli otsus küps.