Viljandi Järveotsa elamurajooni esimene etapp on lõpusirgel. Paljud majad on valmis, mõne ehitus on pooleli ning mõni üksik maja on veel müügis. Linnavalitsus on alustanud järgmiste tänavate rajamist ning varsti lähevad enampakkumisele nende äärsed krundid ja algab etapp number kaks.