Viljandi politseijaoskonna menetlusjuht Meelis Lill ütles, et viimasel ajal on maakonnas olnud üksikuid jalgrattavargusi, kuid suuremat varguste lainet pole ja olukord on rahulik. "Varguste tõttu lähevad kaduma tavaliselt need rattad, mis pole lukustatud," sõnas ta. Seepärast on alati mõistlik jalgratas lukustada, sest siis on palju väiksem tõenäosus, et keegi proovib seda varastada.