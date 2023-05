Viljandi järve ääres valmistutakse rannahooajaks: spordiväljakud on valmis ja kohvikud seavad end korda.

Ilm on kerinud mõnusalt soojaks ja pea see rannahooaegki kätte ei jõua. Viljandi järve ääres on spordiplatsid värske katte saanud ja kohvikud teevad avamiseks ettevalmistusi.