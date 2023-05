Eesti keskmine ema on 56-aastane

Sealt selgus näiteks, et tänavusel emadepäeval, mis on 14. mail, tähistab sünnipäeva 1245 ema.

Rahvaloenduse andmetel elas 2021. aasta 31. detsembril Eestis 424 224 ema, kusjuures 71,6 protsenti 15-aastastest ja vanematest naistest on emad. Veidi rohkem kui neljandiku ehk 26 protsendi Eesti emade kõik lapsed on alaealised.

Statistikud tõid välja ka selle, et meil elab 131 ema, kes on sünnitanud kümme last või rohkem.

Statistikaameti ajakasutuse uuringust selgus, et alaealiste laste ema vaatab päevas televiisorit keskmiselt 84 minutit ja loeb raamatut 23 minutit. Kusjuures naised, kellel ei ole alaealisi lapsi, vaatavad päevas televiisorit keskmiselt 135 minutit ja saavad raamatu lugemist nautida 42 minutit. Seda on vastavalt 51 ja 19 minutit rohkem kui alaealiste lastega emadel.

Veidi alla poolte emadest ehk 43 protsenti on seaduslikus abielus ja emade osakaal on kõige suurem Hiiumaal, kus see on 77,24 protsenti naistest. Kõige väiksem on emade osakaal Harjumaal, 68,6 protsenti naistest. Samas on Harjumaa emad keskmiselt kõige nooremad – 54,8 aastat.