Kuigi oleks võinud arvata, et hommikupoolne aeg on rahulikum, siis rahvas Sinsay kauplusele aega ei andnud ning juba enne kella 9 olid huvilised avamise ootel. Tundus, et enamik neist niisama uudistamise mõttega ei tulnudki, sest rõiva- ja kodukaubalettide vahel ringi käies oli näha, et ostukorvid on kaupa täis laotud.