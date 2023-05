Viljandi gümnaasiumi vilistlane Ergo Adams astus tehnikaülikooli minnes tudengivormeli punti, kus tema ülesandeks on arendada maakiirsussensorit, mida vaid paar ettevõtete maailmas toodab.

