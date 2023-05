Tallinna Kaubamaja asub Viljandi kesklinnas lammutama

Tallinna Kaubamaja kinnisvaraga tegeleva TMK Kinnisvara aktsiaseltsi juht Peeter Kütt kinnitas, et vanade majade lammutamine algab suvel ja leping on selleks ehitusfirmaga sõlmitud. Esialgne plaan hõlmabki aga vaid lammutamist. «Edasise kohta meil praegu midagi avalikult öelda ei ole,» lausus Kütt. «Meil ei ole praegu otseseid plaane ja kõik head ideed, mida sinna kinnistule teha, on teretulnud.»

Tallinna Kaubamaja juhid on kindlad, et nõukogudeaegseid hooneid aadressil Uku tänav 1a ettevõttel vaja ei lähe. Samas on need juba sellises seisukorras, et ainus võimalus on need lammutada.