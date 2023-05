Homset ümber Tääksi järve jooksu saadab juubeli hõng

Nagu rääkis jooksu korraldav Jaan Jänes, on traditsiooni suudetud hoida ja Tääksi kooli õpilastele mõeldud jooksust on kujunenud paarisaja osalejaga võistlus. "Selle algatasid kunagi kooliõpetajad Margus ja Anu Mikkor," rääkis Jänes. Õpilasi on aastatega koolis vähemaks jäänud ning praegu võetakse seal mõõtu igas vanuses. "See on lihtne ja huvitav jooks,” lausus korraldaja.