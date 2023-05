Sakala ajakirjanik Margus Haav pani kassi kabet mängima ja orava jalgrattaga sõitma

"Mõtlesin juba üsna väikese poisina, et kui ükskord kasvan suureks, siis teen selle tembu ära ja kirjutan lasteraamatu," rääkis Haav. "Sellise raamatu, mida on tore lugeda suurtel ja väikestel. Sellise, kus saab muhedat nalja, kus ei ole kurjust ega kadedust ning mille tegelastele saab kaasa elada. Ja mille tegelased rändavad lugeja peas edasi ka siis, kui lugu läbi on. Ja kindlasti sellise, kus on vahvad pildid."