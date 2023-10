SAKALA ARHIIV ⟩ Juhtivpsühholoog Thea Marran: noored on iseendaga hädas

2022. aastal avaldatud rahvatervise uuringus oli välja toodud, et elutüdimus- ja suitsiidimõtteid on umbes 8 protsendil täiskasvanud vastanutest. See on jäänud võrreldes varasemaga samaks.

Sama uuringu kohaselt esines elutüdimusmõtteid 22 protsendil tütarlastest ja 4,5 protsendil poistest. Mis näitab, et haavatavaim osa ongi noored, eriti tütarlapsed.

Samas tasub meeles pidada, et see, kui peast käivad läbi elutüdimusmõtted, ei tähenda võrdusmärki, et noor tahab surra. Mõte ei võrdu tegu. Küll aga näitab see suuremat riski, et mõttest võib saada tegu. Tavaliselt meil ei käi ju peast läbi mõtet «Kergem oleks, kui mind ei oleks». Kui see on peast läbi käinud, siis kaldume kordama teatud tegevusi või asju, mis ei aita pikas perspektiivis, ja see suurendab riski olulisel määral.

Kuidas saame teada, et noor on niimoodi mõelnud?

Jällegi: tuleb kuulata. Väga sageli kostab seda käibefraasidest. Näiteks, et «Mul on kõht nii tühi, et ma suren ära» või «Kui ma kohe süüa ei saa, siis tapan kellegi ära».

Kust see tuleb, et ta just nii ütleb? Anna talle võimalus sellest natuke rohkem rääkida. Ei tasu rõhutada, et nii ei tohi rääkida, vaid tuleb püüda aru saada, kust see mõte tal tuleb ja kuidas ta on selleni jõudnud.