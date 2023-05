Juhtkiri ⟩ Mis võiks olla tähtsam kui laste tervis?

Kui üldse on kohta, kus ei ole mõeldav käsi laiutada ning otsuseid tehes ja spetsialiste palgates jalgu lohistada, siis on see laste heaolu. Me ei ehita ju laste mänguväljakuid selleks, et üksinda nukrutsev laps vaikselt kiikudes muremõtteid mõlgutaks. Me ei rahasta kõrgkoole selleks, et neis istuks 18-aastased, kes on juba elust ja maailmast väsinud ning keda aasta jooksul üha vähemaks jääb, sest stressi all murdunult pole õppimisele võimalik keskenduda. Me ei ehita maanteid selleks, et mööda seda sõitvas bussis istuv laps sooviks, et ta hommikul ei oleks ärganud. Kõik teisedki kulutused, pingutused, otsused ja tegemised muutuvad üsna sisutühjaks, kui need, kellele me maailma loome, ei tunne ennast selles hästi.