Valma seikluspark paisutab voodikohtade arvu 190-ni

Praegu kerkivast kuuest majutusmajast kõneldes nentis Kalle Kütt, et koos lisakohtadega on võimalik igasse ööbima panna 14 inimest. Majades on kõik mugavused ning et need on soojustatud, saab neis pakkuda voodikohta ka talvel. Järgmiseks kevadeks kujundatakse majade juurde park ja promenaad, mis viib Võrtsjärveni. Kalle Kütt rääkis, et kaks samasugust maja tegi ta juba kaks aastat tagasi, ent vahepeal on ehitushinnad kolmandiku võrra kasvanud.