Eesti rahvakultuuri keskus korraldab 16.–21. maini kolmandat üle-eestilist jutuvestmisfestivali «Ööbikuööd». Festivali keskne idee on kuulamine kui kogukondi liitev praktika. Festivalil on üle 120 ürituse ning see algab 16. mail kell 20 Viljandi järve rannas lõkkeplatsi juures lavastusega «Lõkkelood».