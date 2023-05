Laupäeval võisteldi kolmes vanuserühmas: U-10, U-14 ja U-18. «Ka enamik Eesti klubisid võistles sel päeval oma parimas rivistuses,» rääkis Kannel. «Võistluse väga tugevast tasemest räägib kas või see fakt, et väljamängitud 184 medalist toodi Eestisse vaid 12. Meeldiv on aga see, et nendest 12 medalist kaks tulid Viljandi spordikooli.»