Pärandaianduse aasta avatakse laupäeval

Linnameistri Gea Valneri ja Viljandi gümnaasiumi koostöös toimuv avapäev pakub korraldajate teatel harivat ja inspireerivat tegevust kogu perele. Hommikul on kõik oodatud rõõmsale kogupere hommikudiskole "Kes aias?". Üle antakse linnameistri tiitel ning läbi päeva toimuvad hariduslikud loengud, õpitoad ja taimeretked lastele. Aset leiab ka aasta esimene rohelaat ning kogukonnaaia istutus- ja külvamistalgud koos gümnasistidega.

Läbi päeva on avatud kohvikuala koos Korilase Köögiga. Raamatukogus on raames avatud pärandaiandusele pühendatud näitus "Ajast aega, aiast aeda". Pärandaia aasta tähistamiseks avatakse Apteegi aias C. R. Jakobsoni taluaia lillepeenar.