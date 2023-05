"Mulle meeldis see, et esimene töö saabus vaid paar päeva pärast võistluse väljakuulutamist ning erinevalt mõnest aastast, kui veel viimasel tunnil polnud kindel, et võistlejaid on mingi hinnangu kujundamiseks piisavalt, oli juba aprilli algupoolel piisav hulk osalejaid, et väljakutse edukaks lugeda," rääkis ta.