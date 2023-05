G4S Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag rääkis, et vetelpäästjate otsimise kuulutus on ettevõttel veel üleval, aga enamik töökohti on juba täidetud ning koolitused käivad. «Võib-olla üht tublit inimest oleks veel juurde vaja, aga põhimõtteliselt valmistume hooajaks. Varsti tuleme järvesid puhastama ja paneme paika poid. Töötame selles suunas, et 1. juunil saaks suplushooaja avada.»