JUHTKIRI ⟩ Saagu Viljandisse kogukonnaaed!

Väga palju vaba raha linnal selleks muidugi ei ole, aga pikas perspektiivis võib see majanduslikult mõistlikuks osutuda. Teine võimalus on see riigi tasuta pakutav maa vastu võtta koos klausliga, et aiamaapidamine peab seal jätkuma.

Sakala arvates oleks vähemalt esialgu just see teine samm mõistlik. Kui leidub inimesi, kes tunnevad aiamaast rõõmu, ning sellest on selge kogukondlik kasu, oleks narrus sellele lihtsalt kriips peale tõmmata. Olemuselt on see ju pesueht kogukonnaaed ja neist on viimastel aastatel palju räägitud. Märksõnad on siin «rohelus», «näpud mulda», «keskkond», «jätkusuutlikkus», «kogukond», «loodus», «sotsiaalne läbikäimine» ... Ja muidugi pakub niisugune kogukonnaaed võimalust mõnel korteris elaval lapsel oma peenralt oma maasikas suhu pista.