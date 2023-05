PÕHJA-SAKALA VALD ⟩ Artur Kapi ühing: muuseum peab säilima, andke maja meile!

Ühingu juhatuse aseesimees Priit Toobal rääkis, et kuna vallal on tugev surve oma eelarveridade kosutamiseks alustada mitme kinnisvaraobjekti müüki, võttis ühing küsimuse kiirkorras arutamisele ning jõudis järeldusele, et majamuuseumi sulgemist ta mitte kuidagi ei toeta. Selle vältimiseks on ühing nõus muuseumi ülevalpidamise oma õlgadele võtma ning juhatus pöördus vallavalitsuse poole taotlusega, milles palub majamuuseumi hoone tasuta ühingule võõrandada.

Vallavolikogu liige Priit Toobal sõnas, et muuseumi sulgemise mõte on tema arvates võrdlemisi arulage, ent tunnistas, et praegusel kujul ei ole tõesti mingit mõtet muuseumi edasi pidada. "Kindlasti on majamuuseumi tarvis arendada ning see uuesti ellu äratada, sest praegune olukord, kus aastas on ehk kolmsada eurot piletitulu ja seda maja käiakse lihtsalt vaatamas, pole ka õige," leidis Toobal.