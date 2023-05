Kaare kooli õpilased koguvad heategevusmüügiga raha madalseiklusraja pikendamiseks

«See päev on ka selleks, et julgustada inimesi, kes kooliga seotud ei ole, siia tulema ja vaatama, mis me teeme,» ütles Kaare kooli huvijuht Mariann Õmblus. Ta lisas, et väga vähesed inimesed on kursis, mis neil toimub, ning selle päevaga tahetakse ühtlasi vähemaks võtta inimeste hirmu erivajadustega kooli ees.