Märtsis saatis maa-amet Viljandi linnale kirja küsimusega, kas linnal on plaane riigile kuuluva Leola tänav 59 kinnisasjaga, mis on üldplaneeringus kirjas korterelamumaana, kuid mida kasutatakse praegu aiamaana. Samas kirjas andis riik teada, et on valmis andma selle maatüki linnale tasuta, aga klausliga, et seal tuleb aiapidamist jätkata ja ühtegi maja sinna ehitada ei tohi.