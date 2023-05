Andrei Korobeinik: plaanitud automaks lööb enim maal elavaid ja vaeseid inimesi

Nagu ka tulumaksureform, mis jätab rikkamatele rohkem raha, lööb plaanitav automaks just vaesemaid inimesi. Uus valitsus kavatseb automaksu arvutamisel lähtuda vaid auto keskkonnamõjust, mis suure tõenäosusega tähendab CO 2 emissioonide maksustamist. Keskmise Eesti auto vanus on 13 aastat ja vanemate autode CO 2 emissiooni näitajad on väga suured. See tähendab, et uute, säästlikumate autode omanikud pääsevad suure automaksu maksmisest, kuid vaesemad inimesed, kelle kasutuses on vanad amortiseerunud autod, peavad maksma meeletuid summasid. Näiteks võib põllumehe nõndanimetatud kastiauto puhul maks olla 1000 eurot aastas, mis on suur probleem mitmest vaatenurgast.