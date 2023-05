Festivali korraldava Eesti Tantsuagentuuri juhataja Risto Bergsteini sõnul muutuvad festivalitantsud üha lihvitumaks ja on kenad vaadata. Tänavustes kavades oli tema kinnitusel näha palju tantsurõõmu. "Pandeemiaeelsel ajal oli tantsudes rohkem tõsiseid teemasid, sel korral nägi laval palju puhast tantsurõõmu ja see on väga tore," rääkis ta.