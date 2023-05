Kass süütas Viljandis tugitooli

Päästjad said õnnetuse kohta teate reedel kell 14.27. Päästjate saabudes selgus, et kass oli ümber ajanud laual põleva küünla, see kukkus tugitoolile ja süütas selle. Korteris viibiv naine märkas algjärgus olevat tulekahju ja kustutas selle veega.