Kõige tudengilikum bänd tuleb Viljandist

"Nii sürreaalne tunne on," rääkis Onkel Jonkeli liige Andres Rass. "Saal oli paksult rahvast täis, kõik elasid kaasa ja täitsid ruumi nakatava positiivse energiaga. Panime laval mõnuga hullu ja žürii tegi üllatavalt toreda otsuse."

"Kõik bändid olid üllatavalt tugevad ja oma nišiga," rääkis Onkel Jonkeli kitarrist Ott-Mait Põldsepp. "Meie jaoks tähendab see võit rohkem kajastust, et jõuda kuulajateni. Lisaks saime kinnitust, et teeme õiget asja."