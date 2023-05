"Koolitants" tõmbab otsad kokku Ugala laval

Kontserdi juht on laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask, kes osales ka Koolitantsu Kompanii suvelavastuses "Udus või ilmsi", mis jõudis publiku ette Rakvere Vallimäel möödunud aastal. Külalistena astuvad laval üles Koolitantsu Kompanii 12. lennu solistid, Šotimaa rahvuslik noorte tantsukompanii ja muusik säm.

Festivali "Koolitants" peakorraldaja Raido Bergsteini nentis, et lõppkontsert on just kunstilise tiimi vaates eriline ja inspireeriv läbilõige kogu tantsuhuvihariduse hooajast.