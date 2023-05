Viljandis purunesid järjepanu kevadkuised külmarekordid

Viljandi 5. mai uus külmarekord on nüüd –3,4 ja 6. mai oma –3,5 kraadi. 6. mai varaset rekordit hoidis enda käes 1999. aastal mõõdetud –1,5 kraadi. Kõige külmem oli seekord 6. mail aga Kuusikul, kus elavhõbedasammas langes –5,8 kraadini. Varasem miinimum oli –4,1 kraadi 1971. aastast.

Keskkonnaagentuur kirjutas ühismeedias, et pikaajalisest keskmisest külmemaks on meie ilm muutunud Põhja-Jäämere ümbrusest pärineva õhumassi mõjul. Viimastel öödel on kahe meetri kõrgusel õhus mõõdetud –3 kuni –6 kraadini, kahe sentimeetri kõrgusel maapinnast isegi –7 kuni –9 kraadi.