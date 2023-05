Viljandi Rotary klubi president Kristel Kesalo rääkis, et ümmargusemaid sünnipäevi on klubi ikka tähistanud, kuid nii suurelt kui nüüd pole varem ette võetud ning peopaika järve ääres ei valitud samuti juhuslikult.

"Otsisime kohta, kuhu mahutada paarsada inimest, ja see oli üsna keeruline," rääkis Kesalo. "Klubi praegune heategevusprojekt on aga rahakogumine Viljandi sõudeklubile, et saaks soetada hädavajalikud paadid. Tahtsimegi olla pisut raamist väljas ja meil pole seekord mitte smokingipidu, vaid pisut vabam. Nii et galapeo asemel on hoopis kalapidu."