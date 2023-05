Turu korraldaja Helmen Kütt nentis, et talihooajal korraldati vanakraamiturgu kaks korda Sakala keskuses ning nagu selgus, jätkus sinna nii müüjaid kui ostjaid.

"See oli ikka suveüritus, algas mais ja lõppes oktoobris, aga nüüd tegime sisetäika kaks korda. Aprillikuu oma tõi kohale uskumatult palju müüjaid, nii et ma usun, et seda võiks ka tulevikus teha," lausus Kütt. "Mehed olid igal juhul väga rahul."